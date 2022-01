Morte David Sassoli, bandiere a mezz’asta a Castellabate

“Ieri ci ha lasciato il Presidente del Parlamento Europeo, grande uomo politico che ha esercitato i suoi valori e la sua etica attivamente in politica.Per noi uomini di politica il suo operato deve essere da esempio perché connubio perfetto di lealtà, impegno, passione, etica, rigore, costanza, tutto al sevizio di istituzioni e cittadini. Non è soltanto l’Italia in lutto, ma l’Europa intera. Per questo, ho disposto che la bandiera fosse a mezz’asta oggi, proprio per rendere onore a una grande personalità politica”,

Così si è espresso il Sindaco di Castellabate Marco Rizzo.

Oggi, nel centro cilentano, bandiera a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa prematura del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. “L’Italia e l’Europa hanno perso un grande leader politico, da sempre al servizio di istituzioni e cittadini”, ha detto Rizzo.