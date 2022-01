Ennesimo incidente tra Capaccio e Roccadaspide, due feriti

Incidente stradale in località Fonte di Roccadaspide, a poca distanza dal punto in cui nei giorni scorsi è morto, proprio in un tragico sinistro, il 70enne Salvatore Merola. Coinvolte quattro vetture: una Panda, una Croma, una BMW e una Skoda. La Panda si è ribaltata in seguito all’impatto.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, i sanitari del 118 intervenuti con una ambulanza della Croce Gialla di Agropoli e i vigili del fuoco. Due i feriti (uno dei quali estratto dalle lamiere) per fortuna non in gravi condizioni.

Da tempo i residenti e gli automobilisti chiedono la messa in sicurezza della SS166.