Ennesimo incidente sulla Sp44: paura per una 42enne a Castel San Lorenzo

Attimi di paura per una donna alla guida della sua auto, incappata in un incidente sulla strada provinciale 44, nel comune di Castel San Lorenzo. La donna, che svolge l’attività di farmacista ad Ottati, sabato intorno alle 13 stava rientrando a casa dopo il lavoro. Dagli accertamenti effettuati a causare il sinistro sarebbe stato una sostanza oleosa presente sull’asfalto, presumibilmente del carburante rilasciato da qualche veicolo in transito.

La donna è finita con l’auto dopo una carambola sulla strada nel terreno adiacente alla stessa. Un incidente che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto più gravi. Questo è solo l’ultimo caso in ordine di tempo. Due giorni prima un altro automobilista è stato vittima di un incidente.

Si tratta di un tratto provinciale pericoloso, come evidenzia il marito della 42enne. ” In quel punto della strada, come in tanti altri, tra le altre cose – afferma Carlo Vigorito – non son presenti guardrail. La strada provinciale 44 è da anni abbandonata a se stessa.

Il manto stradale dissestato con la presenza di numerose buche, frane e cedimenti durante tutto il percorso stradale, mancanza di guardrail in molti punti critici e ovviamente carenza di manutenzione e pulizia ordinaria. Questa è la situazione attuale di questo tratto stradale gestito dalla Provincia di Salerno. Per fortuna, non ha subito danni ma poteva andare molto peggio”.

Si tratta comunque di una strada trafficata in quanto al momento l’unica percorribile. ” La strada che collega – evidenzia Vigorito – Ottati a Castelcivita è chiusa per lavori e la Sp44 è l’unica alternativa. Pertanto, dovrebbe essere ancora di più attenzionata”.