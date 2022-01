Cilento e Diano: a rischio le ordinanze dei sindaci sulle scuole

Attraverso una nota ”urgente” il Prefetto di Avellino, Paola Spena, chiede ai sindaci di ”ritirare” le ordinanze di chiusura delle scuole e di consentire l’apertura dei plessi, di ogni ordine e grado, così come stabilito dal governo. In caso contrario potrebbe configurarsi il caso di ”interruzione di attività essenziali a danno delle comunità locali”.

A rischio sono ora anche i provvedimenti dei sindaci salernitani. Anche il Prefetto di Salerno, infatti, starebbe valutando il medesimo provvedimento. Nel Cilento e Vallo di Diano scuole chiuse a Salento, Futani, Rofrano, Laurito, Roccagloriosa, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Sanza, Teggiano, Caggiano, Buonabitacolo, Auletta, Sassano, Buccino, Serre, Controne, Sicignano degli Alburni, Petina, Postiglione, Castelcivita, Sapri, Vallo della Lucania e Castellabate.

In alcuni casi le chiusure sono per singole giornate, in altri per l’intera settimana. Ma alla luce delle indicazioni del Governo e dei provvedimenti del TAR tutto potrebbe cambiare.