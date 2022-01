Riaprono le scuole. A Vallo e Sapri superiori in classe tra una settimana

“Considerando l’attuale andamento epidemiologico nella Città di Sapri è in pubblicazione l’ordinanza sindacale n. 151 con la quale si ordina la sospensione delle didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 15 gennaio con ripresa in presenza il giorno 17.01.2022 fatta salva ogni ulteriore valutazione”.

Così il sindaco di Sapri Antonio Gentile.

Non cambia nulla invece a Vallo della Lucania. Il sindaco Antonio Sansone ha deciso che resta valida l’ordinanza firmata nel weekend. Anche in questo caso, quindi, le superiori torneranno in aula la prossima settimana.

Anche Caggiano, Buonabitacolo, Teggiano, Sanza, Sassano, Laurito e Futani, intanto, hanno deciso di chiudere le scuole del territorio fino al weekend. Medesimo provvedimento lo aveva preso il sindaco di Salento.