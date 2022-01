Emergenza Covid: Montano Antilia chiude i campi, Salento le scuole

MONTANO ANTILIA. Visto l’aumento dei contagi da Covid – 19, il Sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha disposto la chiusura dei campi sportivi , campetti da calcio e aree pubbliche destinate ai giochi per bambini su tutto il territorio comunale.

L’ordinanza firmata dal primo cittadino decorre dallo scorso 08-01-2022 e fino a data da destinarsi.

I campi sportivi, i campetti da calcio e le aree pubbliche destinate a giochi per bambini sono luoghi frequentati dalle fasce d’età giovanili, ed in quanto tale possono rappresentare fattori di rischio per l’utenza; per questo, è stato ritenuto indispensabile vietare l’utilizzo di tali strutture alla cittadinanza fino a data da destinarsi.

A Salento, invece, il sindaco Gabriele De Marco ha confermato la chiusura delle scuole, dopo che il TAR ha sospeso l’ordinanza di De Luca: “poiché ‘ l’ordinanza di De Luca, in merito alla chiusura delle scuole e’ stata annullata, io ho creduto bene di farla autonomamente. Per cui ho fatto ordinanza chiusura scuola dell’infanzia fino a sabato compreso”, ha detto De Marco.