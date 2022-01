Magliano Vetere: due progetti che puntano a migliorare la viabilità rurale

Il Comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Carmine D’Alessandro, ha approvato il progetto definitivo denominato “Lavori di sistemazione viabilità rurale, strada Pietra perciata — Grotta alla località Magliano Nuovo” nell’importo complessivo di 350 mila euro.

L’Amministrazione comunale intende migliorare la viabilità rurale che dalle zone rurali della frazione Magliano Nuovo si collega alla Strada Provinciale; in particolare l’Ente intende ripristinare alcune strade rurali comunali esistenti, adeguandole alle nuove normative in materia di viabilità, che collega le zona rurali della frazione Magliano Nuovo ( Postiglione, Cagnano, Grotta) alla Strada Provinciale che collega la S.P. 13 al Centro Urbano di Magliano Nuovo. La spesa prevista sarà proposta per il relativo finanziamento con fondi Regionale, Nazionali ed Europei.

Il Comune di Magliano ha anche approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di” messa in sicurezza area prospiciente strada comunale Giardino alla frazione Magliano Nuovo” nell’importo complessivo di 400 mila euro. Anche in questo caso la spesa prevista sarà proposta per il relativo finanziamento con fondi Regionale, Nazionali ed Europei. L’Amministrazione Comunale approvando il suddetto progetto intende effettuare degli interventi a sostegno della viabilità rurale e relative zone di accesso alla Frazione Magliano Nuovo.