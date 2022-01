San Mauro Cilento: interventi dell’asse viario, Comune punta a finanziamenti

SAN MAURO CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Cilento, programma interventi di riqualificazione dell’asse viario delle strade “Monaco e Serre”.

Gli interventi

L’Ente, insieme al comune confinante di Pollica, ha concordato un intervento unico; nello specifico, restituire maggiore sicurezza, attraverso la riqualificazione dell’asse viario delle strade comunali che si estendono sul territorio di entrambi i Comuni, permettendo così il raggiungimento di zone escluse dai collegamenti, ma anche la possibilità di alternare un asse viario che si sviluppa a beneficio delle popolazioni interne di entrambi i Comuni.

Per questo, l’amministrazione, punta a finanziamenti per dare il via al progetto dei lavori, unitamente all’incarico del Responsabile dell’UTC per la progettazione della riqualificazione dell’asse viario.

Il commento

“L’obiettivo principale è la tutela delle persone riqualificando le strade, al fine di rendere più scorrevole la circolazione“- così fanno sapere da palazzo di città.