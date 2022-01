Elezioni amministrative ad Agropoli: prove d’accordo nel centro – destra

AGROPOLI. Trattativa Basile – Spinelli in corso. Il centro-destra prova ad unirsi in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agropoli. I primi contatti riguarderebbero l’ex sindaco di Castellabate e l’avvocato agropolese, candidato del gruppo Centro-Destra.

Il vertice ha visto Consolato Caccamo quale emissario di Spinelli. A quest’ultimo Giovanni Basile avrebbe proposto di unire i due gruppi: sarebbe lui il candidato sindaco, mentre Costabile Spinelli avrebbe assicurato il ruolo di vicesindaco in caso di elezione. La notizia trapela da più fronti.

La proposta di Basile parte dalla convinzione che i partiti di centro-destra lo confermino quale loro candidato. Di diverso parere Spinelli che oltre a non essere certo di questa ipotesi, non sembra voler retrocedere al ruolo di vice Basile, vista anche la sua esperienza politica. Ciò, neanche in cambio di una paventata candidatura in Parlamento in occasione delle prossime elezioni politiche. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.

Intanto il centro-destra continua a cercare l’unità: non ci sono solo Basile e Spinelli in campo, ma anche gli storici esponenti locali dei partiti, Mario Capo ed Emilio Malandrino. Questi ultimi in più occasioni hanno precisato di non voler sostenere né uno né l’altro candidato.

Sugli altri fronti, invece, nel giorno della Befana Raffaele Pesce ha presentato il simbolo del suo gruppo, Liberi e Forti. Una coalizione civica che non accetta etichette o collocazioni partitiche. Ciò che è certo è che tra i suoi sostenitori più attivi ci sono ex amministratori. Tra questi il consigliere comunale Pippo Vano.

Nell’ambito civico sembrerebbe collocarsi anche Elvira Serra che dopo aver strizzato l’occhio alla Lega e successivamente ad Italia Viva sta valutando di proporsi come candidato sindaco, senza rinunciare a possibili accoppiamenti.