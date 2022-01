Casaletto Spartano: percettori del reddito di cittadinanza a lavoro

CASALETTO SPARTANO. Il Comune, retto dal Sindaco Concetta Amato, ha approvato un progetto utile alla collettività (PUC), che prevede il coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza.

Il progetto

Il progetto denominato: “Tutela e valorizzazione ambientale dei beni comuni”, vedrà coinvolti 16 beneficiari; saranno predisposti 2 turni giornalieri di quattro ore ciascuno e con due soggetti che lavorano contemporaneamente, per la durata di 5 giorni settimanali.

Il progetto ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio; il patrimonio naturalistico del Comune, salvaguardando le aree verdi, riscoprendo il rispetto per il territorio e l’ambiente.

Le attività

Nello specifico, i beneficiari si occuperanno di riqualificare i percorsi paesaggistici; manutenzione delle aree naturalistiche, manutenzione dei giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate; raccolta differenziata e manutenzione del verde nel cimitero, pulizia nella Casa comunale e manutenzione di strade e piazze.

Il progetto partirà a Marzo 2022 e sono previste 8 ore settimanali per ciascun beneficiario.

Il commento

“Il progetto ha la finalità di coinvolgere i soggetti svantaggiati, inserendoli in contesti lavorativi, svolgendo delle attività che rientrano in vari ambiti come quello sociale, culturale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di residenza”– così fanno sapere da palazzo di città.