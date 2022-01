Casal Velino e Pisciotta: servizio civile per 20 giovani

Opportunità di svolgere attività di servizio civile anche nei comuni di Pisciotta e Casal Velino. Il 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. C’è tempo fino alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Il Comune di Pisciotta (ente capofila del progetto) selezionerà 20 operatori volontari, su 2 Comuni (Pisciotta e Casal Velino), da impiegare nei progetti e sulle sedi di attuazione indicati nelle schede di sintesi consultabili sull’albo pretorio online. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30.

Il Comune di Casal Velino, guidato dal Sindaco Silvia Pisapia, ha anche attivato un help desk nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 09:30 al numero 0974908835 – in alternativa è possibile inoltrare le richieste all’indirizzo mail: ambiente@comune.casalvelino.sa.it. Per ulteriori informazioni e per la guida alla compilazione della domanda on line è possibile consultare il seguente sito: www.politichegiovanili.gov.it

Ecco i progetti in cui saranno inseriti i volontari del servizio civile universale: “IMPARIAMO A RISPETTARE L’AMBIENTE (Comune di Pisciotta)”, e “EDUCARE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE (Comune di Casal Velino)”.