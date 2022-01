Contagi in aumento, i numeri preoccupano. Ottati torna zona rossa

Contagi in aumento in tutto il comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Capaccio Paestum ha raggiunto i 400 casi, Centola i 100, Sapri è alla soglia di questo numero, ma i dati sono in aumento notevole ovunque. Ad Ottati, poco più di 600 anime, è boom di positivi. Il sindaco, Elio Guadagno, ha disposto quindi ulteriori misure restrittive da adottare sul territorio. Nel dettaglio queste le regole varate con un’ordinanza:

il divieto di sposamento da e per Ottati per l’intera giornata, eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e motivi di salute;

-il divieto di frequentazione di piazze e spazi pubblici all’aperto nel Territorio Comunale di Ottati per l’intera giornata;

utilizzo esclusivo della mascherina FFP2, sia in luoghi aperti che chiusi;

per le Attività di ristorazione è consentita la vendita col solo metodo di asporto e consegna a domicilio, fino alle ore 20:00, ed esclusivamente a coloro muniti di green pass;

divieto di consumazione di cibi e bevande in luoghi e spazi pubblici;

tutte le Attività commerciali sono accessibili esclusivamente a coloro muniti di green pass e devono cessare il Loro esercizio alle ore 20:00.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni impartite dagli Organi Nazionali e Regionali competenti in materia sanitaria, oltre a quelle contenute nelle Ordinanze Sindacali nn. 46, 47 e 48, salvo per le disposizioni più restrittive contenute nella presente Ordinanza, che sostituiscono e annullano le precedenti.

Una sorta di zona rossa per il piccolo centro degli Alburni. Nei paesi limitrofi la situazione non è certo migliore, ecco perché sono stati disposti degli screening di massa che si svolgeranno secondo questo calendario:

Corleto Monforte ( presso il Municipio )

Venerdì 7 gennaio

ore 15 alunni con cognome dalla lettera A alla lettera L

Ore 16 alunni con cognome dalla lettera M alla lettera Z

Roscigno ( presso il Municipio),

Venerdì 7 Gennaio ,

per i soli alunni che frequentano la scuola primaria di Corleto Monforte,

ore 18 Alunni con cognome dalla lettera A alla lettera Z

Ottati ( presso il municipio)

Sabato 8 Gennaio

ore 15 alunni con cognome dalla lettera A alla lettera L

Ore 16 alunni con cognome dalla lettera M alla lettera Z

Sant’Angelo a Fasanella ( presso il Municipio)

Sabato 8 Gennaio

ore 18 alunni con cognome dalla lettera A alla lettera L

Ore 19 Alunni con cognome dalla Lettera M alla lettera Z

Nel comprensorio cilentano anche il sindaco di Lustra ha manifestato preoccupazione per la situazione.

Lunedì riapriranno le scuole e ciò determina ulteriori timori. Castellabate ed altri piccoli centri hanno disposto screening di massa degli studenti, una ipotesi inadottabile nei grandi centri, considerato che l’Asl non riesce a processare in tempi brevi i tamponi e che anche farmacie e laboratori di analisi sono in sofferenza.