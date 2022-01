Altavilla Silentina, arrivano limitazioni per i locali

Aumentano i contagi anche nel comprensorio cilentano e di conseguenza aumentano le restrizioni adottate anche a livello locale, di fronte all’inerzia di governo in regione.

Il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, ha firmato oggi una ordinanza con la quale fissa precise regole relative all’orario di apertura e chiusura delle attività.

In particolare, coloro che somministrano alimenti e bevande, non potranno aprire prima delle cinque del mattino, mentre l’orario di chiusura fissato perentoriamente per mezzanotte.