Open Day vaccinale per il comune di Ogliastro Cilento

In seguito al rialzo dei contagi verificatosi negli ultimi mesi, il comune di Ogliastro Cilento ha predisposto una giornata dedicata alle vaccinazioni per tutti i residenti.

In data 12 Gennaio 2022 si terrà l’open day presso il centro vaccinale di Agropoli, dalle ore 15 alle ore 19. I vaccini sono riservati esclusivamente ai residenti del comune di Ogliastro Cilento. È possibile effettuare tutte le dosi necessarie e, in particolare, per le prime e terze dosi, sarà utilizzato indifferentemente Pfizer o Moderna data l’equivalenza in termini di sicurezza ed efficacia. Il posto può essere prenotato presso l’Ufficio Anagrafe del comune o contattando telefonicamente il seguente numero: 3383354234.

L’iniziativa è volta ad accelerare la campagna vaccinale per la terza dose e permette poi a tutti i residenti del comune di Ogliastro Cilento di ricevere il vaccino, in modo da contrastare velocemente la pandemia da Covid, considerata la situazione che stanno vivendo anche queste piccole realtà.