Lotteria Italia, Campania: venduti 608mila biglietti

Boom di vendite per la Lotteria Italia in Campania. In tutta la regione sono stati venduti 608.460 biglietti, il 57,2% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono staccati 387.180 mila tagliandi.

Tra le città Napoli, rileva agipronews, rimane al primo posto nelle vendite, con 308.620 biglietti venduti in città e provincia (+52,7%). Al secondo posto Salerno, con 128.880 tagliandi (+56,4%), mentre Caserta è terza con un +70,9% e 93.220 tagliandi staccati.

A chiudere sono la provincia di Avellino, con 55.740 biglietti (+63,9%), e quella di Benevento, con 22.000 tagliandi (+56,3%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.