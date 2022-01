Castellabate, screening su popolazione scolastica

Vista la delicatissima situazione attuale e per consentire un rientro a scuola in piena sicurezza, il Sindaco Marco Rizzo ha organizzato lo screening dell’intera popolazione scolastica.

Tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo Castellabate, alunni, personale docente e personale ATA, potranno sottoporsi a questo screening con sistema del drive-in presso Piazza Mondelli a Santa Maria di Castellabate.

“E’ necessario garantire un rientro a scuola in piena sicurezza per tutta la popolazione scolastica che da Lunedì 10 Gennaio riempirà nuovamente le scuole. Prevedere uno screening di massa per tutti è un atto responsabile e consapevole vista la situazione che attualmente viviamo”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.