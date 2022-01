A Casal Velino in arrivo un campo da padel

A Casal Velino in arrivo un campo dal padel, uno sport simile al tennis ma che si gioca in una “gabbia” e che è molto in voga negli ultimi anni. L’Ente guidato dal sindaco Silvia Pisapia ha approvato difatti il progetto tecnico esecutivo, redatto dall’U.T.C., relativo ai lavori di “Realizzazione di un campo da Padel in loc. Ardisani” nell’importo complessivo di 59.542, 55 euro.

Il Comune di Casal Velino è proprietario di un impianto sportivo polivalente alla loc. Ardisani che rappresenta un punto di riferimento a servizio sia della comunità locale che dei paesi limitrofi; per la vasta offerta sportiva e per le diverse discipline agonistiche praticabili;

Sono presenti un campo di calcio ad 11 ed un campo da calcetto in erba sintetica, due campi da tennis terra rossa, un campo polivalente idoor in sintetico, una palestra e una piscina coperta. L’Amministrazione intende incrementare il suddetto impianto con un campo da Padel.

Il finanziamento del progetto si farà fronte attraverso il contributo erogato dall’Agenzia Regionale “Universiadi per lo Sport “, a seguito della partecipazione del Comune alla manifestazione di interesse di cui all’Avviso pubblico del 26/11/2021 avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per l’erogazione di contributo a sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi impianti”.

IL PADEL è una pratica sportiva che viene giocata in doppio. Le squadre sono composte da due atleti e il campo viene diviso, come nel tennis, da una rete. La differenza risiede tuttavia nel fatto che i quattro lati dello stesso sono circondati da grosse pareti, che vengono utilizzate per far rimbalzare la pallina. Quest’ultima, infatti, deve rimbalzare sulle parete avversaria dopo aver toccato il suolo, così da rendere ancora valido il match. Sottili e significative sono le differenze tra tennis e padel. Nel primo, ad esempio, il servizio avviene dall’alto, mentre nel secondo dal basso. Per rendere valido il match la palla non può toccare direttamente le pareti della parte avversaria né la maglia metallica. La stessa, inoltre, non può rimbalzare due volte sul suolo del campo. Nel caso avvenga il punto viene infatti assegnato all’avversario.