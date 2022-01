Il Cilento protagonista nel calendario ufficiale del Calcio Napoli | FOTO

Nel calendario ufficiale 2022 del Calcio Napoli, dedicato alla tutela dell’ambiente, su 14 foto ben sette sono del Territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Palinuro, Monte Cervati, Marina di Camerota, Paestum, Monti Alburni, Capelli di Venere (Casaletto Spartano) e Vallo di Diano.

«In qualità di Presidente del più grande Parco Nazionale d’Italia non posso che essere entusiasta e grato per la sensibilità dimostrata – le parole di Tommaso Pellegrino – L’aver voluto proporre gli atleti della Sua squadra come dei moderni paladini dell’ambiente, con particolare riguardo ai luoghi incontaminati e a volte anche poco conosciuti che abbiamo la fortuna di avere nella nostra Regione, rappresenta certamente un nobile messaggio indirizzato soprattutto alle nuove generazioni che non potranno non recepirlo grazie al carisma dei calciatori coinvolti nella realizzazione del calendario».

“Il Calendario Ufficiale SSC Napoli è un progetto a cui la Società tiene molto, e grazie al quale riusciamo ad estendere il valore del nostro brand oltre il campo ed a dialogare con tifosi e sponsor oltre le giornate di gara” dichiara Alessandro Formisano – Head of Operations, Marketing and Sales. “La sfida tematica per il 2022 è la promozione di un comportamento più responsabile verso una maggiore ecosostenibilità. Tutti siamo chiamati ad un maggiore impegno nella partita a favore dell’ambiente: sportivi, club, federazioni, tifosi, istituzioni ed imprese devono porre il tema ambientale al centro delle proprie azioni”.