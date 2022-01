Sapri, automedica CRI danneggiata in un incidente: al via raccolta fondi

Ieri, lunedì 3 Gennaio un incidente presso la strada che collega Marina di Camerota al Capoluogo ha coinvolto un Volontario della Croce Rossa di Sapri e i sanitari dell’Usca durante il servizio tamponi. Per fortuna l’equipaggio a bordo non ha subito nulla di grave nell’impatto con il guardrail, che ha fermato la corsa dell’automedica. La velocità ridotta ha certamente permesso di evitare il peggio.

Il Volontario che era alla guida ha riportato lievi traumi come il resto dell’equipaggio a bordo (medici e infermieri).

Fortunatamente le loro condizioni sono guaribili in meno di due settimane.

Il presidente Pietro Saggese e tutti i volontari del comitato di Sapri ringraziano la Polizia Locale di Camerota e i soccorsi intervenuti.

“un incidente che poteva avere conseguenze molto più gravi, visto quel tratto di strada – spiega il presidente Saggese – Per fortuna la velocità ridotta e il guardrail hanno fatto sì che il veicolo si fermasse senza cadere giù. Il nostro volontario come i medici e l’infermiere a bordo non hanno subito gravi conseguenze,certamente è stato necessario recarsi al pronto soccorso per accertamenti. Ahimè il mezzo medico ha subito incenti danni. Tengo a precisare che il sinistro non ha coinvolto altri veicoli o persone per fortuna e non rallenterà il proseguo del servizio Usca, visto il periodo. Sta di fatto che chiediamo questa volta noi un aiuto alla collettività e agli Enti per un contributo alla riparazione, perché il nostro parco auto medico deve essere sempre efficiente, ma sostenere ulteriori costi per la riparazione significa un grave impatto al nostro bilancio. Quindi confido nelle istituzioni e nella popolazione in una donazione “

Il Comitato di Sapri ha attivato una raccolta fondi. Chi può contribuire alla riparazione può effettuare un bonifico alla CRI di Sapri:

iban IT 60H0815476470000000135566

Causale: riparazione Automedica

Oppure

ci si può recare in sede in via José Ortega, zona industriale adiacente alla caserma dei carabinieri forestali, dal lunedì al venerdì di mattina 9/12 o pomeriggio 16/19.