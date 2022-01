Dramma a Ceraso, giovane mamma trovata morta in garage

Era attesa all’ospedale di Salerno dove avrebbe dovuto iniziare il turno come Oss, ma a lavoro non è mai arrivata. Una giovane donna di Massascusa di Ceraso è stata trovata priva di vita in auto, parcheggiata in garage. A far scattare l’allarme era stato proprio il personale dell’ospedale; la vittima ieri sera avrebbe dovuto lavorare, ma nel reparto di rianimazione non è mai arrivata, così sono iniziate le ricerche.

Questa mattina, tra le sei e le sette è stato ritrovato il suo corpo. La donna aveva una siringa conficcata in un braccio.

Giovane donna piena di vita, non aveva mai dato segni sofferenza. Moglie, madre e gran lavoratrice, così la descrivono quanti la conoscevano.

Indagano i carabinieri. Sulle cause non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe di un estremo gesto.