Dilettanti: slitta la ripresa dei campionati regionali

Nel pomeriggio di oggi è arrivata da parte della LND Campania la comunicazione dello slittamento dei campionati a carattere regionale dei dilettanti. La notizia, nell’aria da qualche giorno e che si allinea a quelle già prese da altri Comitati regionali, porterà cosi i vari tea a non scendere in campo nel prossimo week-end.

LND Campania, dilettanti : rinviata la ripartenza dei tornei

Per il Campionato di Eccellenza le gare del secondo turno del girone di ritorno sono state rinviate a data da destinarsi. Sospensione sino al 23 gennaio, invece, per i tornei dalla Promozione alla Terza Categoria. Identico periodo di pausa forzata anche per i tornei di calcio a 5 come la Serie C2 e la Serie D, e le Under 19 di Calcio a 11 e Calcio a 5. Lo stop riguarderà, ovviamente, anche il calcio in rosa con l’Eccellenza femminile ferma sempre sino al 23 gennaio. Tornerà in campo tra il 15 ed il 16 gennaio, al momento, la Coppa Italia che riguarda le squadre di Eccellenza femminile e quella di Promozione ed Eccellenza maschile mentre ancora non si conosce la data per la stessa manifestazione per i team di futsal.

Settore giovanile: ecco i provvedimenti

Slittano i Campionati di Settore Giovanile Regionali e Provinciali (Under 18, Under 17 e Under 15) e relativi Tornei (Under 16 e Under 14). La ripresa è prevista al momento per il 30 gennaio e si permetterà di recuperare le gare fino ad ora rinviate. Stop anche per l’attività di base fino a nuove indicazioni da parte del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

I recuperi

I recuperi delle gare di Campionato (sia di Calcio a Undici, sia di Calcio a Cinque) saranno riprogrammati e pubblicati. Le società potranno accordarsi per effettuarli nei fine settimana dell’8/9 gennaio 2022 e 15/16 gennaio 2022, nel rispetto delle turnazioni previste. Le società potranno continuare ad allenarsi, nel rispetto del Protocollo Covid-19 della FIGC e del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021.