Caselle in Pittari: ecco come prenotare il vaccino anticovid

L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, nell’ambito delle attività di collaborazione a supporto all’Asl Salerno – Presidio Ospedaliero di Sapri per le sedute di vaccinazione, ha comunicato che per la Giornata di Vaccinazione prevista per Sabato 8 Gennaio 2022 presso l’Ufficio Infermieristico di Caselle in Pittari (adiacente alla Palestra Comunale) è stata predisposta una procedura per agevolare le prenotazioni.

Al momento della comunicazione di prenotazione, bisogna fornire i propri dati e per quale dose di vaccino ci si prenota (I^, II^ o Dose di richiamo BOOSTER). I dati forniti saranno trattati esclusivamente per queste finalità.

Le modalità per prenotarsi sono esclusivamente le seguenti: a mezzo email: vaccinazionicovidcaselleinp@gmail.com (indicando i propri dati e quale dose di vaccino dovrà essere somministrata), a cui seguirà riscontro con comunicazione orario di prenotazione per la vaccinazione, seguendo l’ordine cronologico di arrivo; a mezzo telefono: contattando il numero 0974/988009 e digitando tasto 1, oppure ai seguenti numeri 338.1694808 – 345.1709185 (indicando i propri dati e quale dose di vaccino dovrà essere somministrata), dalle ore 11.00 alle ore 13.00 tutti i giorni da lunedì a venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il martedì e giovedì.

All’utente gli verrà comunicato l’orario di prenotazione.