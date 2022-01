Ecco la ricetta per preparare il polpettone di carne

Un secondo gustoso e semplice che mette sempre d’accordo grandi e piccini. Vediamo come prepararlo per 6 porzioni.

Ingredienti

Prendiamo 500 gr circa di manzo tritato non troppo magro, aggiungiamo un uovo intero, 100 gr di cacio grattugiato, prezzemolo tritato, 3 fette di pane bagnato nel latte e ben strizzato, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b. Lavoriamo bene il tutto e creiamo una pallina a cui daremo una forma ovale. Passiamo nella farina e poi nel pangrattato.

Procedimento

In una padella antiaderente facciamo rosolare il nostro polpettone in un fondo di olio di oliva extravergine, 5 minuti per lato sui quattro lati a fiamma vivace.

Trasferiamo ora il polpettone in una pirofila con un filo d’olio di oliva, una patata tagliata a cubetti, una carota tagliata a rondelle, un po’ di gambo di sedano qualche pomodorino intero, aggiungiamo un bicchiere di vino bianco e uno di acqua.

Mettiamo in forno a 180° per 45/50 minuti. A cottura ultimata passiamo tutte le verdure al passaverdura, prendiamo il polpettone a parte e lo tagliamo a fette spesse circa 2 cm. Aggiungiamo le verdure passate al fondo di cottura e versiamolo sulle fette di polpettone. Serviamo caldo.

A piacere possiamo farcire con uova sode, spinaci e prosciutto cotto oppure con delle fette di provola. Il segreto per non farlo aprire in cottura? Il cucchiaio di olio aggiunto all’impasto.