Buccino piange il 27enne Mario Volpe

Comunità di Buccino in lutto per la morte di Mario Volpe, il ventisettenne rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 18 dicembre. Il giovane era ricoverato presso un ospedale di Napoli dove nel pomeriggio di oggi è sopraggiunto il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto in località Canne.

Mario Volpe lavorava in un hotel in Sardegna, era rientrato a Buccino, suo paese natio, per le festività natalizie. Al momento dell’incidente pare stesse tornando da una serata passata in un locale della zona.

Si stava recando insieme ad un ventiduenne, anche lui di Buccino, in un bar; giunto però in località Canne il più giovane che era alla guida ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un muro.

Ferito lievemente il 22enne. Grave invece, il 27enne che era seduto nel lato passeggeri. I sanitari del 118 lo hanno trasferito prima all’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra da dove, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, venne trasferito a Napoli. Oggi la notizia del decesso che si è diffusa velocemente in zona.