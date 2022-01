Una buonissima stella di pandoro alla crema. Ecco come prepararla

Chi non ha in casa oggi un pandoro per creare un dessert più goloso? Ecco un’idea che farà impazzire grandi e piccini.

Vediamo come preparare la stella di pandoro

Tagliamo in orizzontale il fondo del pandoro per uno spessore di circa 8/10 cm e svuotiamola della mollica, teniamo quest’ultima da parte. Prepariamo una crema sbattendo con le fruste elettriche 2 uova intere, 1 cucchiaio di zucchero semolato, 250 gr di mascarpone, 200 ml di panna fresca montata e un cucchiaio di limoncello. Riempiamo la stella con la crema e decoriamo con frutti di bosco, dei pezzettini della mollica del pandoro, granella di nocciola e foglioline di menta fresca, spolverizziamo con dello zucchero al velo.

Con la crema avanzata prepariamo delle coppette monoporzione al cucchiaio e decoriamo a piacere, saranno ben gradite dagli ospiti ad accompagnare un buon calice di bollicine o un semplice caffè.

Se ci sono dei bambini, teniamo da parte un pò di crema prima di aggiungere il limoncello per preparare delle coppette decorate con scaglie di cioccolato e smarties colorati, i piccoli ospiti saranno contentissimi.