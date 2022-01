Ottati investe sulla videosorveglianza

OTTATI. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Elio Guadagno, intende garantire maggiore sicurezza sul territorio e tutelare i cittadini. L’Ente aveva già sottoscritto il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana– siglato con la Prefettura di Salerno- volto a depotenziare qualsiasi azione criminosa e pericolosa per i cittadini. Ciò permetterà di accedere ai fondi per implementare la videosorveglianza.

Le finalità

L’Ente ha già individuato i siti che, più degli altri, dovranno essere provvisti di sistemi di telecamere; ciò al fine di scovare episodi incresciosi che possono verificarsi nel centro cittadino.

Gli interventi, che comportano specifici oneri a carico dell’Ente, saranno oggetto di successive richieste di finanziamenti.

Il commento

“E’ nostro compito rappresentare la sicurezza dei cittadini, ed intraprendere quindi delle iniziative di prevenzione sociale, che possano contenere il manifestarsi di fenomeno di disagio sociale; l’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini e donare maggior decoro al territorio”– così fanno sapere da palazzo di città.