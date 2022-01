Orria: manca personale. Ex dipendente torna a lavoro a titolo gratuito

ORRIA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Agostino Astore, intende conferire un incarico, a titolo gratuito, ad un ex dipendente comunale in pensione di Castelnuovo Cilento.

Nello specifico, il collaboratore dovrà svolgere funzioni amministrative a supporto dell’Ufficio finanziario, al fine di contribuire al buon andamento dei servizi istituzionali dell’Ente.

La collaborazione avrà durata massimo di un anno, per un numero di 4 accessi giornalieri settimanali presso la sede municipale, riconoscendo solo il rimborso delle spese sostenute per gli accessi all’Ufficio e per eventuali missioni, sopralluoghi e trasferte.

La decisione si rende necessaria, per via del posto vacante che si è liberato dopo le elezioni amministrative di Ottobre e la fine del mandato del Sindaco, per questo motivo il Comune, non riesce ad adempiere a tutte le mansioni, considerata l’impossibilità nell’assumere nuovi dipendenti, nell’immediato.

“Riteniamo che avvalerci della collaborazione di un dipendente, che ha sempre mostrato impegno e costanza nel proprio lavoro, possa assicurare una preziosa opportunità di trasferimento di conoscenze ed esperienze acquisite nel corso degli anni”– così fanno sapere da palazzo di città.