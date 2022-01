Botti di capodanno, ad Agropoli razzo provoca incendio

Attimi di paura nella notte ad Agropoli, in via Matilde Serao, a causa dei fuochi d’artificio sparati per festeggiare il nuovo anno. Probabilmente a causa di un razzo finito sul balcone di una abitazione disabitata, hanno preso fuoco alcuni oggetti lì presenti.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Agropoli e i Carabinieri. I caschi rossi hanno domato il rogo evitando danni più ingenti.

E’ di 14 feriti il bilancio, al momento, dei feriti in tutta la Campania per la notte di Capodanno.

Nove quelli che si sono registrati tra Napoli e provincia, tre quelli soccorsi in ospedali della provincia di Salerno, uno ad Avellino ed uno a Caserta.