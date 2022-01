Benvenuto 2022! Tutti i numeri del nuovo anno

Il nuovo anno è arrivato, il 2022! Il 2021 non è stato l’anno dei ponti, ma il 2022 promette di essere un po’ più generoso. Potrebbe essere, quindi, l’occasione giusta per organizzare uno di quei viaggi rimandati da tempo a causa del Covid o per programmare un weekend lungo in uno dei luoghi più ambiti d’Europa, d’Italia o meglio ancora del Cilento. Vediamo il calendario per scoprire quando ci sarà la possibilità di strappare qualche giorno di ferie o riposo extra.

Ecco il calendario completo dei giorni festivi del 2022:

1 Gennaio – Capodanno, sabato

6 Gennaio – Epifania, giovedì

1 Marzo – Carnevale, martedì

17 Aprile – Pasqua, domenica

18 Aprile – Pasquetta o Lunedì dell’Angelo, lunedì

25 Aprile – Festa della Liberazione, lunedì

1 Maggio – Festa dei lavoratori, domenica

2 Giugno – Festa Nazionale della Repubblica, giovedì

15 Agosto – Ferragosto, lunedì

1 Novembre – Tutti i santi, martedì

8 Dicembre – Immacolata Concezione, mercoledì

24 Dicembre – Vigilia di Natale, sabato

25 Dicembre – Natale, domenica

26 Dicembre – Santo Stefano, lunedì

31 Dicembre – San Silvestro, sabato