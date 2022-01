Auletta: interventi di messa in sicurezza all’incrocio Cangito-Campostrino

AULETTA. Il Comune, retto dal Sindaco Pietro Pessolano, programma interventi, per la messa in sicurezza dell’incrocio in località Cangito- Campostrino al Km 54 nel Comune di Polla, in corrispondenza con la SS 19 ter.

Gli interventi

Ciò, considerando che, quest’incrocio, è stato spesso oggetto di gravi incidenti stradali. L’amministrazione, ritiene, pertanto, che vengano eseguiti, immediatamente, lavori da parte dell’Anas.

L’Ente, nello specifico, ha invitato i Comuni e le Comunità Montane, i cui territori sono attraversati, o interessati, dalla SS 19 delle Calabrie (istituita nel 1928), ad adottare un provvedimento finalizzato ad inoltrare richiesta alle Istituzioni competenti (Ministero delle Infrastrutture della Regione Campania) e di disporre urgenti e soprattutto idonei interventi di messa in sicurezza.

Il commento

“La strada rappresenta un’importante arteria di collegamento tra capoluoghi di provincia situati in regioni diverse (Salerno e Potenza); ha un ruolo strategico per l’economia di vaste zone del territorio– fanno sapere da palazzo di città.

L’arteria in questione, tramite la SS 19 ter e la ex SS 94, in occasione dell’esecuzione dei lavori, rappresenta l’unico percorso alternativo all’autostrada A/2 nel collegamento del tratto degli svincoli di Sicignano degli Alburni e Polla”– così l’amministrazione.

L’incrocio, è situato a circa 3+500 km dall’importantissimo sito speleologico delle Grotte di Pertosa-Auletta, che è patrimonio dell’UNESCO.