Sapri: aumentano i contagi, chiude un bar

Sono 4 i nuovi contagi da covid che solo questa mattina sono stati registrati a Sapri, facendo schizzare il report cittadino a +28. Si tratta di tre ragazzi ed una donna, che confermano come il trend dei casi sia in salita soprattutto tra gli under 30.

Ieri, intanto, sono risultati positivi anche 3 membri dello staff di uno dei luoghi preferiti della movida saprese, il bar Maskò. Il locale è stato immediatamente chiuso e tutto il resto del personale sottoposto a screening, che ha dato esisto negativo. Per questo motivo è stata annullata la serata di capodanno prevista per questa sera, con un annuncio in una stories Instagram.

“Avremmo potuto aprire sin da subito al pubblico, gli ultimi DPCM permettono di non chiudere l’attività. Sarebbe bastato sanificare il locale ed effettuare tamponi antigenici giornalieri ai membri dello staff che non sono contagiati. Ma preferiamo rimanere chiusi, per rispetto civico: lo facciamo per voi, lo facciamo per noi. Un sentito grazie va al Sindaco Gentile per esserci stato vicino in questi momenti difficili e di dure decisioni”.

Per la cronaca, tutti i membri dello staff del Maskò contagiati sono in buone condizioni. Il locale riaprirà al pubblico nei prossimi giorni.