Comunità Montana Gelbison e Cervati: il bilancio di fine anno del presidente Laurito

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, il messaggio di fine anno del presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati Carmine Laurito. Ecco la nota stampa:



L’anno che sta per terminare ci ha visti impegnati in diverse attività rivolte a difendere e migliorare il nostro territorio.

Abbiamo lavorato per una intesa che ci vede tutti uniti come maggioranza nell’ente montano, a crescere insieme, senza divisioni e fratture, per concorrere al comune obbiettivo: la tutela e difesa della nostra terra. Con i vari progetti, dall’antincendio al riforestamento, dalla messa in sicurezza della viabilità alla pulizia di viali e percorsi, abbiamo offerto a voi abitanti di questo territorio e a chi viene puntualmente a visitarci come turista, un miglioramento delle aree del nostro Cilento.

Tocca ora impegnarci per il prossimo anno in cui nuovi progetti, che abbracceranno anche aree a noi confinanti, ci vedranno protagonisti per la crescita del territorio in cui abbiamo il privilegio di vivere.

Auguro a tutti voi di trascorre un fine anno in tranquillità, sicurezza e salute, ricordando il periodo non facile che attraversiamo a causa del covid, con l’invito a tutelare voi e i vostri cari per salvaguardare il grande bene della salute nelle nostre famiglie.

Colgo l’occasione per salutare e ringraziare il personale amministrativo, la segretaria, i tecnici, gli operai e tutti coloro che in Comunità Montana mi aiutano a svolgere costantemente l’impegno a cui sono chiamato. A voi tutti, che ci seguite anche attraverso la nostra pagina web, giungano i più sinceri auguri di un

Felice Anno Nuovo.