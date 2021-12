Capodanno primaverile in compagnia dell’anticiclone africano

Situazione anomala sul Mediterraneo per via dell’insolita presenza dell’anticiclone africano. Le temperature continueranno ad aumentare con valori di 10 gradi al di sopra della media. Molto mite anche in montagna con veloce disgelo delle nevi.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: tempo stabile e soleggiato ovunque. Molto mite di giorno con punte di 20 gradi.

DOMENICA: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature al di sopra della media di molti gradi e decisamente miti.