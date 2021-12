Caggiano: per i bar obbligo di chiusura alle 18

Nuove restrizioni per contenere la diffusione del virus nel Comune di Caggiano. È quanto ha previsto il sindaco Modesto Lamattina.

“Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti:

per i bar e gli altri esercizi simili

nei giorni 31 dicembre 2021 e 1°, 2 e 3 gennaio 2022 la chiusura nella sola fascia oraria

dalle ore 18:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo al fine di ulteriormente scongiurare gli assembramenti consueti nelle giornate in questione”.



Dal primo cittadino la raccomandazione a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di rispettare le normative nazionali e regionali vigenti.