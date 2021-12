Vallo e Agropoli: appello dei sindaci a movida responsabile

“Stop a serate danzanti e musicali all’insegna di una movida scellerata che non rispetta il delicato momento legato all’emergenza covid. L’aumento dei casi positivi soprattutto tra giovani richiama tutti all’attenzione e ad un grande senso di responsabilità”. Ne è convinta l’amministrazione comunale di Vallo che non resta ferma e in silenzio davanti a quanto sta accandendo nel centro cittadino, soprattutto nelle ore serali.

Il sindaco Antonio Sansone ha già incontrato i gestori dei locali notturni, richiamo per ragazzi che arrivano da tutto il territorio cilentano. Il primo cittadino ha sollecitato per un rafforzamento dei controlli anche le forze dell’ordine.

“Se non ci sarà un cambio di rotta – fanno sapere da Palazzo di Città – saranno presi seri provvedimenti in previsione delle feste di fine anno. Siamo vicini ai titolari delle attività commerciali e comprendiamo i giovani ma le regole vanno rispettate”.

Nel centro cilentano in linea con il resto del territorio negli ultimi giorni c’è stata una impennata di casi. L’ultimo bollettino parla di 65 contagi di cui molti giovani, ma nelle prossime ore il dato è destinato ad aumentare. Si attendono i risultati di decine di tamponi. Da ieri mattina presso le fiere di Vallo si eseguono i tamponi in modalità drive in e dal 7 gennaio si inizierà con la vaccinazione nella sede della protezione civile Cilens Dea nella frazione Angellara .

Anche ad Agropoli, nella giornata di ieri, il sindaco ha annunciato in diretta Facebook il pugno duro contro chi non rispetta le regole. Previsti controlli nei locali della movida da parte delle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha invitato tutti al rispetto delle regole, in particolare i più giovani che sono la categoria che più sta facendo registrare un incremento dei contagi. Appello anche ai locali affinché rispettino rigorosamente le regole.