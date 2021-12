Il sondaggio: bilancio Covid-19. Come stai trascorrendo le feste?

Boom di contagi in Europa ed anche in Italia, ieri sfiorati i 100mila positivi. La variante Omicron corre veloce e colpisce anche il nostro territorio. Giorni di festa difficili per tanti cilentani che nelle ultime ore hanno avuto a che fare con questo virus. I dati in nostro possesso, evidenziano come, in ogni comune, il numero dei positivi continua a crescere.

Così, abbiamo provato a chiedere proprio ai nostri lettori, come hanno trascorso e come stanno trascorrendo queste festività. L’89% dei votanti afferma di prestare continua e costante attenzione, i restanti sono positivi e/o in quarantena da contatto.

Per fortuna, possiamo affermare che questa incontrollabile impennata non riguarda affatto i reparti ospedalieri, che si affollano si, ma lentamente.

Un nuovo studio definisce un quadro relativo alla nuova variante, che dimostra innanzitutto un’incubazione della durata di 3 giorni, e dei sintomi lievi per chi risulta vaccinato.

“Sono positivo, ho ricevuto tre dosi l’ultima settimana scorsa ed ho contratto il virus senza riuscire a capire dove e quando. Il primo giorno ho avuto la febbre alta, un forte mal di testa e naso che cola. Ora sto meglio, solo dispiacere per i miei familiari”, testimonia Giovanni.

“Sono in quarantena per un contatto positivo. Al momento non ho nulla”, dice Adriano.

“Stiamo attenti, ma mi sento in un angolo: ovunque mi giro sento di amici e persone positive”, scrive invece Elisa.

Intanto il Governo ha varato un nuovo decreto con nuove regole per test e quarantena.

Al prossimo sondaggio.