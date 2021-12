Cineteatro a Capaccio Paestum: c’è il bando per i lavori

CAPACCIO PAESTUM. C’è il bando per la realizzazione del nuovo cineteatro. La spesa è di 2,5 milioni di euro e la ditta aggiudicatrice dell’appalto dovrà procedere alla redazione del progetto esecutivo e infine all’avvio dei lavori. Questi ultimi dovranno essere conclusi entro 509 giorni, mentre il termine per l’elaborazione degli elaborati progettuali è di 2 mesi.

Il cineteatro sorgerà in Piazza Santini, lì dove insisteva il vecchio cinema Myriam, per anni in stato di abbandono. L’immobile è stato acquisito lo scorso anno dal Comune che ha poi provveduto all’abbattimento. L’iter era partito nel 2019: dotare la città di un cineteatro era una priorità dell’amministrazione comunale che ora punta ad inaugurare l’immobile entro la primavera del 2023.

I cittadini da tempo chiedevano la realizzazione di una struttura del genere a Capaccio Paestum, opera che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha voluto realizzare. Una volta completata la struttura, parte degli spazi andranno ai privati precedenti proprietari dell’immobile: 350 metri quadrati da utilizzare per attività commerciali.