Incidente mortale tra Teggiano e Sassano: dubbi su chi era alla guida dell’auto

SALA CONSLNA. E’ accusata di omicidio stradale la 30enne di Sala Consilina che, stando alle prime ricostruzioni, era alla guida dell’auto che si è schiantata contro la recinzione di un’abitazione, provocando la morte della 33enne svizzera Gillianne Bayer. Lei, però, nega tale ricostruzione. Il suo difensore, infatti, ha chiesto un approfondimento di indagine sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Potrebbe quindi non essere stata lei alla guida: del resto i corpi delle ragazze non sono stati trovati nell’abitacolo, ma sono stati sbalzati in strada. Si capirà di più nei prossimi giorni.

Sul caso indagano i carabinieri. L’incidente è avvenuto tra Sassano e Teggiano, sulla Sp11 lunedì notte. La ragazza di Sala Consilina accusata di essere alla guida è risultata positiva ai cannabinoidi e con un tasso alcolemico superiore al consentito. E’ stata dimessa dall’ospedale di Polla dove era stata ricoverata.