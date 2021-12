Incidente mortale tra Sassano e Teggiano, arrestata 30enne

E’ stata arrestata la 30enne di Sala Consilina che era alla guida della Renault Espace che nella notte si è schiantata contro il cancello di un’abitazione. A bordo c’era anche un’altra giovane, morta sul colpo. Il sinistro è avvenuto sulla Sp11, tra Sassano e Teggiano.

Stando ai primi esami l’automobilista, finita ai domiciliari, aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito. Le due giovani erano state in alcuni locali della zona. Quando è avvenuto l’incidente probabilmente stavano rientrando a casa.

L’impatto è stato violento, per la trentenne non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra ragazza, originaria di Sala Consilina, è stata trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale di Polla, ma non è in pericolo di vita. Ora è accusata di omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.