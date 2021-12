Vallo della Lucania: fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà causa covid

VALLO DELLA LUCANIA. Sostegni per le famiglie che hanno subito danni economici quale conseguenza dell’emergenza covid. Anche il Comune di Vallo della Lucania ha stanziato risorse per buoni spesa e contributi per le utenze domestiche. Ciò grazie ai contributi arrivati dal Governo.

Hanno potuto presentare domanda coloro che risiedono nel Comune di Vallo della Lucania con un valore Isee non superiore a 9mila euro. Non dovranno risultare assegnatari, inoltre, di altri sostegni al reddito come il Reddito di Cittadinanza di importo superiore a 500 euro al mese; non bisognerà essere titolari, inoltre, di una pensione di importo mensile superiore a 650 euro.

Il Comune di Vallo della Lucania ha stanziato quasi 93mila euro per il sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria: 25mila euro sono andati per i buoni spesa; circa 67mila per il sostegno al pagamento della Tari 2021.

Ulteriori risorse sono state assegnate dalla Regione Campania e permettono di ottenere fondi quale contributo al pagamento dei canoni di locazione.