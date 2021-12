Pollica, minacce all’ex moglie: arrestato

POLLICA. Minacce all’ex moglie, finisce in carcere. Protagonista un uomo di Pollica, in passato già indagato per violenza sessuale e maltrattamenti. Se la prima accusa decadde, per la seconda il 56enne fu sottoposto al divieto di avvicinamento.

Minacce all’ex moglie: i fatti

Nonostante ciò, l’uomo, nei giorni scorsi, avrebbe raggiunta la donna di nazionalità marocchina a Sarno, dove oggi vive, minacciandola di morte. Il gip del Tribunale di Vallo della Lucania, vista la reiterazione del reato, ne ha disposto l’arresto.

Una storia turbolenta quella tra i due: il matrimonio in Marocco, poi il ritorno nel Cilento; secondo l’uomo lei avrebbe unicamente voluto la cittadinanza tanto da terminare il rapporto poco dopo il matrimonio; dall’altra parte, invece, la ex moglie parla di violenze e minacce affinché i due tornassero insieme.