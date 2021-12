Vallo, hub per i tamponi presso il polo fieristico

VALLO DELLA LUCANIA. Operai all’opera per la sistemazione del polo fieristico di Pattano. Anche il sindaco Antonio Sansone ha partecipato alle opere di manutenzione e pulizia dell’area che diventerà un hub dove poter eseguire i tamponi.

Una necessità quella di destinare il centro fieristico a tale scopo. Come spiega il consigliere comunale Antonio Bruno, infatti, la richiesta di tamponi, visto il periodo, è sempre più elevata, pertanto era necessario individuare locali più ampi per garantire che le procedure fossero svolte in sicurezza e senza rischi.

Il polo fieristico di Pattano ben si presta a tale soluzione, in attesa di un progetto di definitivo rilancio.

Attualmente a Vallo della Lucania, stando all’ultimo report, sono 14 i positivi.