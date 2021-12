Ogliastro Cilento, Comune investe sulla viabilità

OGLIASTRO CILENTO. L’amministrazione comunale pronta a garantire interventi sulla viabilità. Sempre più spesso nei centri dell’interno sono presenti arterie stradali che versano in stato non idoneo. Ciò non fa che aumentare disagi per i residenti e per quanti si recano in questi borghi, frenandone di fatto anche lo sviluppo.

Sono soprattutto le strade provinciali a versare in pessimo stato, complice l’atavica assenza di fondi delle Province, ma anche le arterie comunali spesso richiedono manutenzione. Ecco, quindi, che l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire avviando l’iter che porterà ad opere di messa in sicurezza e manutenzione di varie strade comunali.

Lo studio di fattibilità che ha avuto il via libera da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Astone, prevede una spesa di quasi 3 milioni di euro. Spetterà ora all’Ente individuare le fonti di finanziamento necessarie per avviare le opere.