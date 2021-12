Cilento: dalle città ai piccoli centri, contagi in aumento

Sale la curva dei contagi nel Cilento. Casi positivi soprattutto tra gli adolescenti e bambini. In molto comuni si stanno organizzando gli Open Day per accelerare le somministrazioni della prima, seconda e terza dose ed incentivare la vaccinazioni dei più piccoli, dai 5 ai 12 anni. Tra le nuove positività registrate negli ultimi giorni ci sono anche bambini di pochi mesi . È il caso del comune di Omignano dove ci sono sei contagi con quattro adulti e due bambini di 18 e 9 mesi entrambi paucisintomatici.

Contagi in aumento tra i giovani

Le festività natalizie con più occasioni di incontro hanno fatto registrare un aumento di casi. A Vallo della Lucania negli ultimi giorni sono stati registrati nuove contagi tra ventenni. Nel centro cilentano il bollettino parla di 16 casi covid ma nella giornata di oggi potrebbero aumentare.

Sono saliti a 29 i contagi a Celle di Bulgheria con 36 persone in quarantena, 14 a Sessa Cilento, 29 le positività nel comune di Centola Palinuro. Resta alto il numero dei contagi a Capaccio Paestum. Nell’ultimo bollettino pubblicato dall’Amministrazione comunale retta dal sindaco Franco Alfieri, sono 100 gli attuali positivi al Coronavirus, con tre nuovi casi registrati. In tutto 94 le persone in quarantena fiduciaria.

Nelle ultime ore nuovi contagi anche ad Agropoli dove il totale dei positivi attuali è di 196 tra questi, fortunatamente, non si segnalano casi gravi.

Nel comune del sindaco Adamo Coppola al fine di velocizzare le somministrazioni delle terze dosi, la direzione del distretto sanitario ha deciso di implementare le sedute vaccinali in programma presso il centro di via Taverne.

Le somministrazioni, mediante convocazione, non si fermeranno neanche in questi giorni di festività. Da oggi è fino al 30 dicembre sarà aperto il centro vaccinale. Quest’oggi i vaccini saranno eseguiti anche nella Città di Sapri con una seduta prevista presso l’Auditorium Comunale. Nella città della Spigolatrice negli ultimi giorni sono stati segnalati sei nuovi casi, che fanno schizzare il report degli ‘attualmente positivi’ a 9 unità.

“Un numero ancora gestibile, sia chiaro, ma che preoccupa le autorità in quanto tutti e sei casi interessano concittadini rientrati dai luoghi di lavoro o studio” come specifica in una nota il Sindaco Antonio Gentile. Open Day anche ad Ascea. Si terrà presso il 2 gennaio dalle ore 9 alle ore 18, presso il Palazzetto dello Sport del Capoluogo.

Potranno vaccinarsi tutti i cittadini, anche non residenti, dai 12 anni in su, per praticare la terza dose di vaccino anti Covid-19 o la prima dose per coloro che non si sono ancora vaccinati.

L’8 gennaio Open Day anche a Ceraso. Nei prossimi giorni riprenderanno le somministrazioni con apposite sedute a Gioi Cilento e Palinuro.