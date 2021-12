Garanzia Giovani, opportunità per i giovani a Casal Velino

Il Comune di Casal Velino si è reso disponibile ad ospitare cinque tirocinanti aderando al progetto “Garanzia Giovani Campania”.

I giovani interessati dovranno possedere i requisiti previsti dal P.A.R. (Piano di Attuazione Regionale), primo fra tutti età compresa tra i 16 e i 35 anni.

Il Comune ha così suddiviso i tirocini:

n. 2 Tirocini per Addetti agli aa.gg. (Codice C.P. 4.1.1.2.0.);

n. 2 Tirocini per Personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione del verde (Codice C.P. 8.3.1.);

n. 1 Tirocinio per Professioni non qualificate – operaio generico (Codice C.P.8).

Ai tirocinanti verrà corrisposta un’indennità mensile per il servizio svolto.

Per poter procedere con la propria candidatura, basta collegarsi al sito www.cliclavoro.lavorocampania.it ed accedere alla sezione “Lavoratore”, caricare il proprio CV e seguire l’iter d’iscrizione.

Le domande possono essere inoltrare entro e non oltre il 27.12.2021.

Garanzia Giovani è un’opportunità che viene offerta a tutti i giovani NEET e non, che intendono entrare nel mondo del lavoro, e che ha come scopo quello di combattere la disoccupazione giovanile in tutta Europa.