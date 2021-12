Felitto e Piaggine puntano ad un polo della Dieta Mediterranea

Protocollo d’intesa tra i Comuni di Felitto (individuato come Ente capofila) e Piaggine per l’istituzione di un polo della Dieta Mediterranea dell’Alto Calore.

Le finalità

Gli Enti, puntano a valorizzare il patrimonio enogastronomico, in particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni locali. Portare avanti ogni tipo di iniziativa, al fine di sviluppare progetti volti a migliorare la qualità del turismo, promuovendo quelli che sono i prodotti tipici del territorio, portando avanti gli studi di Ancel Keys.

Il programma rientra nel Decreto della Regione Campania; prevede un contributo, ai comuni singoli o associati, per un importo complessivo di € 150.000,00 per l’annualità 2021. Il finanziamento regionale richiesto per la realizzazione della proposta progettuale, non potrà superare l’importo di € 10.000,00.

“Promuovere il territorio, significa unire le forze, per valorizzare il territorio e renderlo riconoscibile al di fuori dei proprio confini, incentivando anche il turismo”– fanno sapere da palazzo di città.