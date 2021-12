Banca delle Terre: San Mauro Cilento ha aderito al progetto “SiBaTer”

SAN MAURO CILENTO. Il Comune, guidato dal Sindaco Giuseppe Cilento, ha aderito al progetto “SiBaTer“- supporto istituzionale dell’attuazione della “Banca delle Terre”, gestito da ANCI nazionale.

Il Comune ha deciso di partecipare al progetto; di beneficiare dei servizi di assistenza tecnica offerti gratuitamente attraverso ANCI (associazione nazionale comuni italiani) e IFEL (istituto per la finanza dell’economia locale).

Gli obiettivi della banca della terra

Le attività che vengono messe in campo, si riferiscono al censimento di terre pubbliche con relativi immobili/ fabbricati rurali, in stato di abbandono; recuperandoli e riqualificandoli con la pubblicazione di avvisi pubblici, rivolti soprattutto ai giovani, organizzati anche in forma di associazione, cooperativa.

Tutte queste attività, serviranno non solo alla valorizzazione del territorio, ma anche per creare opportunità di occupazione e reddito per i giovani; per la salvaguardia ambientale e la tutela del paesaggio.

Il progetto “SiBaTer”, supporta i Comuni del Mezzogiorno; nello svolgimento delle funzioni attribuite con il decreto legge del 2017 per la Banca nazionale delle terre abbandonate e incolte; è finanziato dal programma che riporta al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, non comporta alcun costo a carico dell’Amministrazione locale che ne beneficia.

Il commento

“In tale contesto, risulta, infatti, essere elevato l’interesse del Comune di San Mauro Cilento ad aderire al progetto SIBaTer e ottenerne, da parte di quest’ultimo, il supporto per le attività di ricognizione, censimento e valorizzazione delle proprie terre pubbliche abbandonate”– fanno sapere da palazzo di città.