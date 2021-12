Agropoli Agenzia delle Entrate: verso il rinnovo del contratto per lo sportello di Via Estate

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Adamo Coppola, intende rinnovare il contratto in comodato d’uso con l’Agenzia delle Entrate, sottoscritto nel 2016 e con scadenza il 19 Gennaio del 2022, per i locali ubicati in Via Estate.

Nello specifico, l’Ente, ha deciso di rinnovarlo fino al 18 Gennaio 2028; al fine di continuare a garantire una sede per il prosieguo dei servizi dello Sportello Territoriale del Comune.

“Lo sportello Territoriale di Agropoli, svolge per i cittadini agropolesi e per tutto il territorio, un importante servizio senza il quale ci si dovrebbe spostare presso la sede di Vallo della Lucania; pertanto abbiamo ritenuto fosse opportuno procedere al rinnovo del contratto”– così fanno sapere da palazzo di città.