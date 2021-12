Sicurezza ad Agropoli, Coppola: chi è vittima di crimini denunci

“Siamo vicini ai cittadini vittime di episodi di delinquenza ma affinché i criminali vengano assicurati alla giustizia è necessario denunciare”. Così il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Ieri uno scippo è stato segnalato alle spalle del Lungomare, un episodio che ha scosso la comunità. Nei giorni scorsi, invece, alcuni furti si sono registrati in appartamenti e due scuole ma il ladro è stato arrestato.

“La sicurezza non è nelle competenze esclusive di un comune – dice Coppola – nonostante questo abbiamo lavorato assiduamente in questo settore, anche installando e ampliando di anno in anno la videosorveglianza. Ma fondamentale è anche l’ausilio delle forze dell’ordine e affinché queste possano compiere tutte le necessarie indagini è necessario denunciare. Troppo spesso questo non avviene”.

“Saremo sempre impegnati nel fare la nostra parte per garantire la sicurezza – conclude Coppola – io ho denunciato abusi, minacce ed altri fenomeni delinquenziali, non mi sono mai tirato indietro, ma tutti devono collaborare. Solo così si può garantire la sicurezza e perseguire i criminali”.