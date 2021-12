Il sondaggio: Tamponi per eventi al chiuso anche ai vaccinati. Cosa ne pensi?

La rapida risalita dei contagi ha portato il governo a nuove misure e nuove strette. La variante Omicron è arrivata in Italia e già dai primi dati si evince quanto sia contagiosa, 40 volte di più. La cabina di regia convocata dal premier Draghi proprio nella giornata di oggi, ha reso obbligatorio il tampone anche per tutti i vaccinati che intendono partecipare ai grandi eventi al chiuso, e alle feste super affollate.

Abbiamo chiesto ai lettori vaccinati se trovano giusta tale decisione: per il 58% ci può stare.

“Non ne usciamo più” chiosa sarcastico Franco.

“Ci fidiamo, come abbiamo sempre fatto…dobbiamo trovare la via d’uscita”, afferma speranzosa.

I presidenti di Regione hanno fatto sapere che nelle prossime ore verranno firmate nuove ordinanze per cercare di “contenere” l’euforia da festa.

Inoltre resta viva la proposta di rendere obbligatoria la vaccinazione per alcune categorie di lavoro, e ancora potrebbe ridursi la validità del green pass: al momento la certificazione verde dura 9 mesi, ma potrebbe abbassarsi di altri 3 mesi.

Al prossimo sondaggio.